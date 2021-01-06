LİDER KARTAL'DAN GOL ŞOV!

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.

19. dakikada Aboubakar'ın derinlemesine pasıyla sağ kanatta topu alan Oğuzhan'ın kaleye paralel ortasına çizginin hemen önünde Cyle Larin dokundu ve 1-0 oldu.

31. dakika Beşiktaş savunmasından atılan uzun topu Meriah kafayla kalecisine göndermek istedi. Araya giren Larin kısa düşen topu kaleci Gökhan'ın üzerinden aşırtarak ağlara yolladı ve skoru 2-0'a taşıdı.

56. Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Aboubakar içeri sokuldu ve pasını hemen yanındaki Oğuzhan'a gönderdi. Oğuzhan da ceza alanı ön çizgisinden köşeye yerden bıraktı ve skoru 3-0'a getirdi.

79. dakikada Beşiktaş savunmasından atılan uzun topa Larin hareketlendi. Rizespor savunmasında Meriah topu kalecisine bırakmak isterken Larin yine araya girdi ve tek dokunuşla topu ağlara yolladı kendisinin 3. takımının 4. golünü attı.

Larin, 83. dakikalarda bir gol daha bularak skoru 5-0'a getirdi. Son sözü 89. dakikada Hasic söyledi ve Beşiktaş, Rizespor'u 6-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini 5 maça yükselten siyah-beyazlıların puanı 34 oldu. Rizespor ise 20 puanda kaldı. (Hürriyet)