LİDER BEŞİKTAŞ DOLU DİZGİN

Spor Toto Süper Lig 30. haftasında oynanan ve müthiş mücadeleye sahne olan Medipol Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasında gol düellosu yaşandı. Siyah beyazlılar 3-2’lik galibiyetle liderlik koltuğunu sağlamlaştırmayı başardı.

Maçtaki gol perdesini 42. dakikada Cyle Larin açarken, ilk yarıda Danijel Aleksic, ardından Vincent Aboubakar direğe takıldı. İkinci yarıya hızlı başlayan Başakşehir 52’de Deniz Türüç ile skoru 1-1’e getirdi.

Bu dakikadan sonra adeta gol yağmuru yaşandı. Beşiktaş 68. dakikada Welinton ile yeniden 2-1’lik üstünlüğü yakaladı ama ev sahibi ekip 76’da Demba Ba ile 2-2’lik beraberliği sağladı.

Maçtaki son sözü 85. dakikada Josef de Souza söyledi ve Brezilyalı yıldızın golüyle Beşiktaş sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı. Ligde üst üste 6. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 63 yaptı ve şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyet elde etti. Başakşehir ise 29 puanda kaldı.

Siyah beyazlılar ligde bir sonraki maçında ezeli rakibi Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Başakşehir ise, deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. (SÖZCÜ)