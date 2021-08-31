L'equipe yazdı! Beşiktaş Lamine Fomba'yı kiralamak için görüşmelere başladı
Beşiktaş orta saha için aradığı ismi Fransa'da buldu. Siyah Beyazlılar Nimes'ten Fomba'yı kiralamak istiyor.
FUTBOL 31.08.2021 - 21:03 31.08.2021 - 21:08 Kartal Bakışı
Beşiktaş 'ta transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Beşiktaş, Nimes forması giyen 23 yaşındaki Fransız orta saha Lamine Fomba'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
L'equipe'in haberine göre; Beşiktaş, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Nimes forması giyen orta saha oyuncusu Lamine Fomba'yı kiralamak için görüşmelere başladı.
23 yaşındaki oyuncunun Fransız ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (FANATİK)
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