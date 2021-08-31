L'equipe yazdı! Beşiktaş Lamine Fomba'yı kiralamak için görüşmelere başladı

Beşiktaş orta saha için aradığı ismi Fransa'da buldu. Siyah Beyazlılar Nimes'ten Fomba'yı kiralamak istiyor.

FUTBOL 31.08.2021 - 21:03 31.08.2021 - 21:08 Kartal Bakışı
L'equipe yazdı! Beşiktaş Lamine Fomba'yı kiralamak için görüşmelere başladı

Beşiktaş 'ta transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Beşiktaş, Nimes forması giyen 23 yaşındaki Fransız orta saha Lamine Fomba'yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş lige verilen arada hazırlık maçına çıkıyor

Beşiktaş lige verilen arada hazırlık maçına çıkıyor

L'equipe'in haberine göre; Beşiktaş, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Nimes forması giyen orta saha oyuncusu Lamine Fomba'yı kiralamak için görüşmelere başladı.

23 yaşındaki oyuncunun Fransız ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (FANATİK)

#Beşiktaş #fomba
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