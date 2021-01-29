Leo Pereira'nın Beşiktaş ısrarı!

Brezilya basınına yansıyan haberlere göre ise, Pereira, Beşiktaş’a gelmek istiyor. uol.com.br'nin haberinde; “Pereira, Beşiktaş’a gitmekte ısrarcı ve kulüpten anlayış bekliyor" ifadeleri yer aldı. Haberde, Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla yaptığı teklifi güncelleyerek yeniden Flamengo'nun kapısını çaldığı kaydedildi. (Fanatik)