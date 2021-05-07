Lens Lille Maçı Ne Zaman Saat Kaçta? Lens Lille Hangi Kanalda, Şifresiz Mi?

Fransa Ligue 1'de Lille ile PSG arasında kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi sürüyor. Son 3 haftaya girilirken, Lille 76 puanla lider ve PSG 75 puanla onları takip ediyor. İşte Lens Lille maçı yayın bilgileri...

Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı gibi milli oyuncuları kadrosunda barındıran Lille bu hafta 56 puanla 5. sırada yer alan Lens'e konuk olacak. Lens son haftada PSG'ye 2-1 mağlup oldu. Lille ise Nice karşısında 2-0 galip geldi.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Lille 4-0 kazanmıştı. Goller Burak Yılmaz, Ikone, Bamba ve Yusuf Yazıcı'dan gelmişti.

Lens Lille Maçı Ne Zaman Saat Kaçta?

7 Mayıs 2021 Cuma günü oynanacak olan maç saat 22:00’de başlayacak.

Lens Lille Maçı Hangi Kanaldai Şifresiz Mi?

Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek olan müsabaka Bein Sport 3 kanalından canlı yayınlanacak.