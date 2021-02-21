Leicester'dan Beşiktaş'a Rachid Ghezzal cevabı

Beşiktaş yönetimi, sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan futbolcular ve kulüpleriyle şimdiden söz kesmek için görüşmelerini sürdürüyor. Bonservisini almak istediği oyuncular arasında ilk sıraya Valentin Rosier'i koyan siyah-beyazlılar, Rachid Ghezzal'ın kulübü Leicester City ile de temas kurdu. Cezayirli oyuncu için Premier Lig temsilcisiyle bonservis beklentileri noktasında yönetim tarafından görüşme gerçekleştirildi.

DEVLER LİGİ BELİRLEYİCİ OLACAK

İngiliz ekibi, Ghezzal ile ilgili niyetlerini ileten Beşiktaş'a, "Bonservis konusunu şimdi değil sezon sonu görüşelim" yanıtı verdi. Siyah-beyazlılar, özellikle Şampiyonlar Ligi'ne gidilmesi durumunda Cezayirli oyuncuyla yola devam etme şartlarını zorlayacak. Performansı yükselen ve ikinci baharını yaşayan Ghezzal'ı 2018'de 14 milyon euroya transfer eden Leicester City'nin 5 milyon euro üzerinde bonservis beklentisi bulunuyor.

Öte yandan İngiliz basını ise Leicester City'nin Ghezzal için 7 milyon euroluk bonservis bedeli talep ettiğini iddia etmişti. (SABAH)