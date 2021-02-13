Leicester City taraftarlarından Racchid Ghezzal tepkisi

Rachid Ghezzal'ın Beşiktaş forması altında başarılı bir grafik çizmesi, Leicester Citylileri sinirlendirdi.

FUTBOL 13.02.2021 - 12:41 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Leicester City taraftarlarından Racchid Ghezzal tepkisi

Leicester City taraftarları, Brendan Rodgers liderliğindeki teknik kadronun, Beşiktaş'la bu sezon net bir şekilde parlayan Rachid Ghezzal'ın becerilerini kullanmadaki başarısızlığına büyük şaşkınlıklarını dile getirdiler. Taraftarlar Brendon Rodgers'e sert tepki gösterdi.

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SAMBADE MİLLİ TAKIMDA

Öte yandan, Beşiktaş'ta bir dönem kaleci antrenörlüğü yapan Jose Sambade, İspanya Milli Takımı'nda kaleci antrenörü oldu. Sambade, Bilic döneminde Beşiktaş'ta kaleci antrenörü olarak görev alıyordu. (AKŞAM)

#Beşiktaş #Ghezzal
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