Leicester City ile kıran kırana Ghezzal pazarlığı

Yeni sezonda Ghezzal ile devam etmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, araya giren başka kulüplerle olan rekabet nedeniyle, Leicester ile kıran kırana pazarlıklarına devam ediyor.

Futbolcuyla önümüzdeki günlerde görüşecek olan siyah-beyazlılar, Ghezzal ile anlaşır anlaşmaz İngiltere’ye çıkarma yapacak. Ada’ya eli sağlam bir şekilde gitmek isteyen yönetim, pazarlıklar konusunda Ghezzal’den de destek istedi. Cezayirli oyuncuyu özellikle Fransız kulüplerin de istediği öğrenildi. (SKORER)