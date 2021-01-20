Larin'le ilgili planlar değişti

Kara Kartal’da sezon başında ayrılığın eşiğinden dönen Cyle Larin, Sergen Yalçın dokunuşuyla bambaşka bir kimliğe büründü.

Geçen sezonu Belçika Ligi ekiplerinden Zulte Waregem’de kiralık olarak geçirmesinin ardından takıma dönen ve başarılı teknik adamla uyumlu bir görüntü sergileyen Kanadalı futbolcu, önemli bir çıkışa imza attı.

Bu sezon Siyah-Beyazlı formayla 21 maça çıkıp 14 gol ve 3 asistlik performans ortaya koyan 25 yaşındaki futbolcu, 1 sene içinde yönetimin tüm planlamasını değiştirdi.

Yeni sezon öncesinde kulübün bonservisiyle göndermek için yoğun çaba sarf ettiği Larin’le son olarak yeni sözleşme yapılmasının planlandığı ortaya çıktı.

Yönetim, Kanadalı futbolcuyla yeni sözleşme imzalamak için harekete geçti. 2022 yılında kontratı bitecek oyuncuya, 3 senelik yeni kontrat önerilecek.

(Fanatik)