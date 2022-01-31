2022 Dünya Kupası Kuzey Amerika Elemeleri'nde grup lideri Kanada, grup ikincisi ABD'yi konuk etti.

7. dakikada Cyle Larin'in golüyle Kanada 1-0 öne geçerken maçın kalan süresinde skor tabelası uzun süre değişmedi. 90+5'te bu kez sahneye Hataysporlu Sam Adekugbe çıktı ve Kanada'yı 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Kanada, 2-0'lık ABD galibiyetinin ardından gruptaki puanını 22'ye yükseltti. İkinci sıradaki ABD ise 18 puanla Kanada'nın 4 puan gerisinde kaldı.

Şu ana kadar 6 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Kanada elemelerde yoluna yenilgisiz devam ediyor. 4 maçı kalan Kanada sırasıyla El Salvador, Kosta Rika, Jamaika ve Panama ile karşılaşacak.

Cyle Larin, Kanada tarihine geçti

Kanada'nın ABD'yi konuk ettiği maçta Jonathan David'in asistinde 7. dakikada topu filelere gönderen Cyle Larin, Kanada Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu unvanının yeni sahibi oldu.

26 yaşındaki futbolcu çıktığı 46 maçta 23 gol kaydetti ve rekorun yeni sahibi oldu. 1998-2015 yılları arası milli takım formasını 81 kez giyen Dwayne De Rosario attığı 22 golle unvanı elinde bulunduruyordu.

Beşiktaş'ın bir diğer yıldızı Atiba Hutchinson ise Kanada formasını en fazla giyen futbolcu unvanının sahibi. 38 yaşındaki deneyimli futbolcu 2003'ten bu yana Kanada ile 91 maça çıktı ve 8 gol kaydetti. (NTV SPOR)