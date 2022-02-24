Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Beşiktaş ile uzun süredir sözleşme imzalamayan Cyle Larin'in planı suya düştü. İşte son dakika haberinin detayları...

Bu arada Beşiktaş ile 4 sezonluk kontratının sonuna doğru yaklaşan Cyle Larin ile 7 aydır yapılan sözleşme yenileme görüşmelerinden henüz sonuç alınmış değil...

Siyah-Beyazlıların kendisine önerdiği ücreti az bulan 26 yaşındaki oyuncu, İngiltere Premier Lig'den hayalini kurduğu teklifleri alamazken, kendisiyle Championship'ten iki kulüp ilgileniyor.

2.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Yönetimin 100 bin Euro maaş artışıyla 1 milyon 750 bin Euro'dan 3 yıllık yeni kontrat önerdiği Larin, 2.5 milyon Euro'dan kapı açarak takımdaki arkadaşlarından verdiği örneklerle aynı seviyede maaş talebinde bulunmuştu.

Ancak bu sezonki performansı yeterli olmayan Kanadalı oyuncuya yapılan teklifte geri adım atmayan Siyah-Beyazlılar, tavrını bir kez daha net bir şekilde ortaya koydu.

WBA VE HUDDERSFİELD İSTİYOR

Larin'in menajeri Nick Mavromaras, istedikleri maaşı verebilecek kulüp ararken, özellikle Premier Lig'e odaklanmıştı. Ancak deneyimli forvete ilgi bir alt ligden geldi.

Geçen sezon da Larin'i almak isteyen West Bromwich Albion ile Huddersfield, oyuncuyu takip ediyor. Ancak Beşiktaşlı oyuncu Ada'da alt ligde forma giymek istemiyor. (SABAH)