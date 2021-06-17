Larin'e Rusya'dan büyük teklif

Cyle Larin geçen sezon ortaya koyduğu müthiş performansla büyük alkış toplarken değerini de katladı. Sezonu 23 gol, 6 asistle kapatan Kanadalı yıldızın güncel bonservis değeri 4 milyon eurodan, 11 milyon euroya çıktı.

Devre arasında İngiltere’den teklif alan Larin’e son olarak Spartak Moskova’nın talip olduğu ortaya çıktı. Rus ekibinin, 26 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş’a 10 milyon euro teklif ettiği belirlendi.

Ancak Beşiktaş, Larin’i satmak için en az 12-15 milyon euro arasında bonservis istiyor. Siyah-beyazlılar bu düzeyde bir teklif gelmezse Kanadalı yıldızı kadrosunda tutacak.

Siyah-beyazlı yönetim, takımda kalması halinde Larin’in gelecek sezon bitecek olan sözleşmesini 2024’e kadar uzatmanın planlarını yapıyor.

Sergen Yalçın ile patlama yapan yıldız futbolcunun maddi konularda anlaşma sağlanması halinde Beşiktaş’la sözleşmesini yenilemesi bekleniyor. (MİLLİYET)