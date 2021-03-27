Larin ve Ghezzal milli takımlarında da coştu!

Siyah-Beyazlı formayla bu sezon 33 maçta 18 gol ve 4 asistlik performans ortaya koyarak başarılı bir görüntü çizen Cyle Larin, milli takımda da göz kamaştırmaya devam ediyor. 25 yaşındaki futbolcu, 2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Elemeleri’nde ülkesi Kanada'nın önceki gece Bermuda’yı 5-1 mağlup ettiği maça damgasını vurdu. Larin, 19, 27 ve 69. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparak maçın adamı seçildi. Mücadelenin ardından ülke basınına konuşan Larin, "Hep birlikte mücadele ederek adım adım giderek Dünya Kupası'na katılmayı istiyoruz" dedi. Beşiktaş’taki ortamla ilgili olarak da konuşan Larin, "Beşiktaş’ta çok iyi takım arkadaşlarım var, burada da çok iyi takım arkadaşlarım var. Hepsi üst düzey oyuncular. Onlarla oynamaktan keyif alıyorum. Ve bu sayede hem kulübüm hem de ülkem için goller atıyorum" yorumunu yaptı.

Ghezzal, MR'a girecek

Kartal'da bu sezon yaptığı 13 asistle bu alanda Süper Lig'in en başarılı ismi olan Rachid Ghezzal, 2 yıl sonra döndüğü Cezayir Milli Takımı’nda önce şov yaptı sonra korkuttu. Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde önceki gün Cezayir'in Zambiya'ya konuk olduğu mücadeleye, Kara Kartal'ın yıldız kanat oyuncusu Rachid Ghezzal da ilk 11'de başlamıştı. Başarılı futbolcu, etkili bir ilk yarı geçirmiş, 3-3 biten maçta bir gol ve 1 asistle oynamıştı. Karşılaşmanın ilk yarısının bitimine doğru bir ikili mücadele sırasında bileğinde burkulma olan Ghezzal, devre arasında kenara alınmıştı. Başarılı futbolcudan gelen ilk bilgiye göre Ghezzal’ın önemli bir probleminin bulunmadığını belirttiği ancak kesin sonucun çekilecek MR sonrasında netleşeceği kaydedildi. (FANATİK)