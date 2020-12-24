Larin rakibine faul yapmıyor
Ahmet Çakar'ın Ankaragücü - Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyonlardan Larin'in attığı ama verilmeyen golü değerlendirdi.
FUTBOL 24.12.2020 - 20:29 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş, Bernad Mensah'ın ortasında Cyle Larin'in kafa vuruşuyla golü buldu ama hakem Halis Özkahya, siyah-beyazlı futbolcunun topa yükselirken Stelios Kitsiou'ya faul yaptığına kanaat getirerek Ankaragücü lehine serbest vuruş verdi.
Ahmet Çakar'ın pozisyonla ilgili yorumu:
"Larin rakibine faul yapmıyor. Temiz gol. Verilmeliydi."
(MAÇKOLİK)
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