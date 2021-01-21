Larin: Mensah'ın attığı ilk gol en iyisiydi

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Cyle Larin, Karagümrük maçını da boş geçmedi.

FUTBOL 21.01.2021 - 18:25 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Larin: Mensah'ın attığı ilk gol en iyisiydi
Cyle Larin: Şampiyonluğa yürüyoruz

Cyle Larin: Şampiyonluğa yürüyoruz

Maçı değerlendiren Larin, "Kazanmak önemliydi. Attığım golden mutluyum ama Mensah da iki golle katkı verdi. İyi çalışıyoruz ve bunu da sahaya yansıtıyoruz. İyi gidiyoruz ve böyle devam ederek bir sonraki maçı da kazanmak istiyoruz. Mensah'ın attığı ilk gol en iyisiydi. Tüm takım olarak çok iyi çalışıyoruz, şampiyon olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

#Beşiktaş #larin #karagümrük
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