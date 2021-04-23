Larin Kayserispor maçında oynayabilecek mi?

Beşiktaş'ta hem Cenk hem Aboubakar sakatlıkları dolayısıyla forma giyemiyor. Bütün gözler Cyle Larin'de ancak Kanadalı golcüde sakatlık problemi yaşıyor.

GÜNDEM 23.04.2021 - 13:01 23.04.2021 - 13:01 Kartal Bakışı
Larin Kayserispor maçında oynayabilecek mi?

Fanatik gazetesinden Orhan Yıldırım ve Süleyman Hatırasu'nun haberine göre; Cenk Tosun ve Aboubakar’dan yoksun kalan Siyah-Beyazlılar’da, Larin’in sakatlanması moralleri bozsa da, 26 yaşındaki forvetin yarın oynanacak maça yetişme ihtimali hayli yüksek.

Nevzat Demir Tesisleri’nde dün 3 saat tedavi uygulanan Larin’in şikayetlerinin giderek azaldığı öğrenildi. Sağlık ekibinin üzerine titrediği Larin’in bugünkü antrenmanda kendini denemesi, bir aksilik çıkmaması halinde son taktik provaya katılıp, Kayserispor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

Nkoudou derbide oynayacak mı? Galatasaray maçında Nkoudou forma giyebilecek mi?

Nkoudou derbide oynayacak mı? Galatasaray maçında Nkoudou forma giyebilecek mi?

Teknik direktör Sergen Yalçın, Cenk ile Aboubakar’ın yokluğunda Larin’in mutlaka yetiştirilmesini istiyor. (FANATİK)

#larin sakatlık #Beşiktaş Kayserispor
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
Takım O Av P
  Şamp. Ligi   UEFA   Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.