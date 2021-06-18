Larin için flaş teklif! 'Bize verin satalım'
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve başarıda önemli bir pay sahibi olan Cyle Larin konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor.
FUTBOL 18.06.2021 - 13:05 18.06.2021 - 13:08 Kartal Bakışı
Şampiyonlar Ligi’nde güçlü bir takım kurmak isteyen ve önceliği kadroyu korumak olan Beşiktaş’ta Aboubakar’ın ayrılması planları bozarken, diğer golcü Cyle Larin de transfer kıskacında.
Almanya, İtalya ve Kanada’dan da teklifler aldığı öğrenilen 26 yaşındaki futbolcu için uluslararası birçok menajerin de “Larin’i bize verin, satalım” teklifiyle kulüple temasa geçtiği ifade edildi. Ancak yönetimin satışla ilgili henüz karar almadığı belirtildi.
Siyah beyazlı formayla ligde 19 gol atan Larin, Kanada Milli Takımı ile son 5 maçta altıncı golünü atarken toplamda 14 gole ulaştı. (HÜRRİYET)
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