Kuzey Yıldızı takipçilerine kötü haber! Kuzey Yıldızı final tarihi ortaya çıktı! Kuzey Yıldızı ne zaman final yapacak?

Fonda Karadenizin tabiat güzellikleri, önde 2 tane inatçı aşık... Dizi severlerin gündemine bu şekilde gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ekran macerasını tamamlamak üzere... Peki, Kuzey Yıldızı ne zaman final yapacak?

Show TV ekranlarında cumartesi akşamları dizi severlerle buluşuyor. Başrollerinde Aslıhan Güner ile İsmail Demirci'yi izliyoruz. Kuzey Yıldızı İlk Aşk final tarihi ile ilgili haberler bir süredir yayınlanıyor.

Kuzey Yıldızı Final Mi Yapıyor?

Takipçilerinin sosyal medyada bitmesin diye isteklerini paylaştıkları dizi Kuzey Yıldızı son sezonunu yaşıyor. Dizilerle ilgili final, ayrılık gibi haberleri gazetesinde paylaşan Birsen Altuntaş, Kuzey Yıldızı İlk Aşk final tarihi içinde duyumunu aktardı.

Kuzey Yıldızı Ne Zaman Final Yapacak?

Gazeteci Altuntaş'ın haberine göre, Ordu'da çekilen Kuzey Yıldızı İlk Aşk final tarihi uzuyor. 60. bölümde final yapacağı yazılan dizi 7 yada 8 bölüm daha çekileceği bilgisi verildi. Ancak son gelen haberlere göre, Kuzey Yıldızı final bölümü 64. bölüm olacak.