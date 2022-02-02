Kuruluş Osman tekfur kosses nasıl müslüman oldu? Mihail Kosses kimdir, soruları Mihail Kosses'in Osman Bey'le anlaşma yapması sonrası gündem oldu.

Kuruluş Osman'da Mihail Kosses, Osman Bey'le anlaşma yaparak onun yanında yer almaya ve yardım etmeye başladı. Kız kardeşinin yaşadıklarından sonra böyle bir karar alan Tekfur Kosses nasıl müslüman oldu sorusu merak edilmeye başlandı.

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Heyecan dolu bölümleri ile temponun hiç düşürmediği dizide yeni oyuncular dikkat çekti. Kuruluş Osman yeni sezona yeni yüzlerle iddialı bir giriş yaparken, diziseverler diziye dahil olan yeni oyuncuların hikayelerini araştırmaya başladı.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kuruluş Osman yeni sezonda Kosses (Serhat Kılıç) ile farklı bir boyut yakaladı. İlk bölümden güçlü oyunculuğu ile dikkat çeken isim Kuruluş Osman Kosses tarihte var mı, Kosses nasıl öldü, Kosses ne zaman öldü gibi sorularla gündem oluşturdu.

Kuruluş Osman Harmankaya Tekfuru Mihail Kosses hakkında merak edilenler haber detayında.

Tekfur Kosses nasıl müslüman oldu? Kosses ne zaman müslüman oldu?

Köse Mihal ya da Abdullah Mihal Gazi (? - 1328), Mihaloğullarının atası. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminde Osman Gazi'nin silah arkadaşı olan Mikhael Kosses, İslamiyeti seçerek Osmanlı saflarına geçen ilk önemli Bizanslı komutandır. Böylece Kuruluş Osman Kosses müslüman mı oldu, tekfur Kosses ne zaman müslüman oldu sorularına yanıt oldu.

Mihaloğullarının atası Mikhael Kosses, Müslüman olduktan sonra Osman Gazi'nin teklifiyle Abdullah adını almış, adı Abdullah Mihal Gazi olmuştur.

Kuruluş Osman Kosses ne zaman, nasıl öldü?

Kuruluş Osman Kosses'in ölüm tarihi ve nasıl öldüğü konusunda merak edilen detaylar güncellenecektir.

Kuruluş Osman Serhat Kılıç (Kosses) kim?

Bir çok dizide yer alan ve rol aldığı dizilerde başarısıyla dikkat çeken isim Serhat Kılıç, son zamanlarda 'Maraşlı' dizisindeki Necati rolüyle ekranların en çok konuşulan ismi haline gelmişti.

8 Temmuz 1975 Ankara doğumlu olan başarılı oyuncu Serhat Kılıç, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu.

Yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olan Kılıç, birçok tiyatro oyununda, film ve dizide sahne ald. Ayrıca oyunculuğunun yanı sıra iki tiyatro oyununun yönetmenliğini üstlendi. Her aldığı görevi hakkıyla tamamlayan ve gönüllerde taht kuran usta oyuncu ayrıca;

Usta oyuncu, 2014 yılı Kasım ayında, oyunculuk, yazarlık, dans ve şan eğitimi veren Okul Serhat Kılıç'ı kurmuştur.