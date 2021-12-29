Kuruluş Osman Bala Hatun ve çocuğunun kim olduğu diziseverler tarafından merakla araştırılıyor. Bala Hatun'un çocuğu oluyor mu sorusunun yanıtı haberimizde.

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dönem dizisi Kuruluş Osman, yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Her yeni bölümü ilgiyle takip edilen dizide Bala Hatun'un hamile kalması sonrasında, Osman Bey ve Bala Hatun'un çocuğu kim, Bala Hatun'un çocuğunun adı araştırılmaya başlandı.

Tarihi dizi olan Kuruluş Osman; geçmişimizi, atalarımızın yaşadıklarını, savaşları ekranlara yansıttığı için daha da fazla ilgi görmekte. Dizide yaşanan olayların tarihteki yerini merak eden diziseverler ayrıca bu konularda araştırma yapmakta. Bala Hatun'un da tarihteki yeri, Bala Hatun'un gerçekte çocuğunun adı ve ne zaman öldüğü araştırılan konular arasında.

Bala Hatun'un çocuğu var mı?

Rabia Bala Hatun, Osman Gazi ile evlenmiştir. Şeyh Edebali'nin kızıdır ve Bala Hatun'un oğlu, çocuğu Alâeddin Paşa'dır.

Osman Bey'in kaç çocuğu olmuştur?

Osman Gazi'nin yaptığı 2 evlilikten 7 tane çocuğu olmuştur.

Çoban Bey, Melik Bey, Orhan Gazi, Hamid Bey, Bazarlu Bey, Alâeddin Ali Bey ve Fatma Melek Hatun'dur.

Bala Hatun ne zaman öldü?

Bala Hatun hakkında tarihte çok az bilgi bulunmaktadır. Bu sebeple de ne zaman öldüğüne dair kesin bir bilgi yoktur.

Özge Törer Kim?

Güzel oyuncu Özge Törer, 1998 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü’nde eğitimini sürdürmektedir. İlk oyunculuk deneyimini Kuruluş Osman dizisi ile yaşamıştır. Kuruluş Osman dizisiyle güzel bir başarı elde eden oyuncu kısa sürede ekranların sevilen isimlerinden olmayı başarmıştır.

Özge Törer kaç yaşında?

Başarılı oyuncu 23 yaşındadır.

Özge Törer boyu, kilosu?

Özge Törer, 1.68 metre boyunda ve 56 kilodadır

Özge Törer Burcu?

Güzel oyuncu koç burcudur