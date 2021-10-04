Kuntz'dan Sergen Yalçın açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve Stefan Kuntz, ajans ve gazetelerin spor müdürleriyle Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan sohbet toplantısında bir araya geldi.

Stefan Kuntz, imza töreninde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la ilgili sözlerinin tartışıldığının hatırlatılması üzerine, konuyla ilgili düşüncelerini söyledi.

Kuntz, "Bu kesinlikle dalga geçmek gibi bir şey değildi" derken, "Sadece gerçek düşüncenin kalpten söylenirken, saygı unsuru barındırırken şaka yollu tarifiydi. Bana 'Oynadığın en iyi orta saha oyuncusu kim?' diye sorsalar, her zaman 'Sergen' derim. Kalpten söylenen, içinde saygı da barındıran bu küçük espriden yanlış anlaşılma oluştuysa özür dilerim. Ama insanlarla çalışma yolumun anlaşılması açısından sizlere fikir verdiğini düşünüyorum. Araya küçük şeyler katmak tarzımdır. Sergen'le henüz görüşmedim. Dört maç geçtikten sonra hocaları ve kulüpleri ziyaret turlarımız başlayacak. Çünkü telefonla görüşme yapmaktan ziyade yüz yüze görüşme yapmanın sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu küçük yanlış anlaşılmayı büyütmeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

Kuntz Yalçın hakkında ne demişti?

Stefan Kuntz, Milli Takım ile gerçekleşen imza töreninde "Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkahalar attım. Bu kadar başarılı olduğunu görünce gurur duydum, mutlu oldum" demişti.

Yalçın Kuntz'a ne cevap vermişti?

Sergen Yalçın ise, "Stefan Kuntz benimle ilgili bir şeyler söyledi. Önce saçmaladı sonrasında toparlamaya çalıştı. Bir şey söylemek isterse direkt söylesin, öyle kıvırtmaya gerek yok" cevabını vermişti.