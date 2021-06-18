Kulüpler TFF'ye karşı ayaklanıyor! Büyük protesto...

İtirazlara rağmen TFF yeni sezonda 8+6 yabancı kuralının uygulanacağını açıkladı.

Bunun üzerine bazı Kulüpler Birliği üyeleri yapılacak ilk toplantıda 'ilk hafta maçlara çıkmayalım' önerisini gündeme getirecek.

TFF, Kulüpler Birliği'nin itirazına rağmen yeni sezon için aldığı yabancı oyuncu kararından geri adım atmadı.

Kulüpler, yeni sezonda 14 yabancıyı tescil ettirebilecek ancak bu isimlerden 8'i aynı anda sahada olabilecek.

Bu sayı sonraki iki sezonda daha da azalacak. Karar sonrası büyük bir şaşkınlık yaşayan Kulüpler Birliği, TFF'yi protesto etmeye hazırlanıyor.

Bazı üyeler yapılacak ilk toplantıda 'ilk hafta maçlara çıkmayalım' önerisini gündeme getirecek.

Kulüplerin alacağı kararlar toplantı sonrası açıklanacak.(SPORX)