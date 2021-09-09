Kulübe 150 milyon TL'lik katkı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin göreve geldikten sonra cebinden 150 milyon lira verdiği aktarıldı.

Bu süreçte camianın önde gelen bir çok ismin de maddi katkılarda bulundukları belirtildi.

Her dönemde takıma katkısını esirgemeyen Rahmi Koç, forma sponsorluğuyla beraber kulübe önemli miktarlarda para bağışı yaptı.

Çebi'nin vazife süresince bu hamlelerine devam edeceği aktarıldı.

(SÖZCÜ)