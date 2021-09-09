Kulübe 150 milyon TL'lik katkı
Başkan Çebi'nin kulübe cebinden toplamda 150 milyon TL'lik maddi katkı sağladığı ifade edildi. Aynı zamanda bu süreçte Rahmi Koç'un da kulübe büyük destek verdiği söylendi.
GÜNDEM 09.09.2021 - 10:54 09.09.2021 - 11:14 Kartal Bakışı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin göreve geldikten sonra cebinden 150 milyon lira verdiği aktarıldı.
Bu süreçte camianın önde gelen bir çok ismin de maddi katkılarda bulundukları belirtildi.
Her dönemde takıma katkısını esirgemeyen Rahmi Koç, forma sponsorluğuyla beraber kulübe önemli miktarlarda para bağışı yaptı.
Çebi'nin vazife süresince bu hamlelerine devam edeceği aktarıldı.
(SÖZCÜ)
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