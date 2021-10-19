Kritik maç öncesi! Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı CBC Sport nasıl ve nereden izlenir

Bu akşam Beşiktaş takımı, Sporting Lizbon'u evinde ağırlayacak. Galibiyet için yola çıkan Siyah-beyazlılar 'ın bu kritik maçı CBC Sport'ta yayınlanacak. Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak sorusu gündem oldu. Heyecanla beklenen karşılaşma için CBC Sport canlı yayın, frekans ve şifre hakkında merak edilenler haberimizde.

Yeni sezonda maçlar CBC Sport'ta maç severlerle buluşmaya başladı. CBC Sport hakkında bilgi sahibi olmaya çalışan takım sevdalıları CBC Sport'un şifresiz izleme yollarını araştırmaya başladı.

Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı şifresiz seyredilir mi?

Bu akşam ekranlarda olacak Beşiktaş - Sporting Lizbon maçı (19 Ekim Salı günü saat 19:45'te) Exxen'de ve Azerbaycan televizyonu CBC Sport'ta canlı yayınlanacak.

-CBC Sport nasıl ve nereden izlenir?

CBC Sport TV kanalını seyredebilmeniz için çanak anteninizi AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı hale getirmelisiniz. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin.

Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı rahatlıkla seyredebilirsiniz.

-CBC Sport frekans bilgileri ne, şifresiz nasıl izlenir?

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500