KPSS'siz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İşçi Alımı Kura Çekimi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personel (İşçi) Alımı Kura Tarihi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 130 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı İŞKUR üzerinden yapılacak olup, iş istihdamı bekleyen adayların ilanda belirtilen şartlara haiz olması gerekmektedir. Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile temizlik işçisi olarak vazifelendirilecek alımlar için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başvuru şartları haberimizde.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş başvurusu yapmak isteyen adaylar için başvurular resmen sona erdi. Yurdun çeşitli bölgelerinden, şehirlerinden yapılacak güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi alımı için gerekli şartları sağlayan adaylar, başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırmakta. İşte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları ve detaylar...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kura ile belirlenecek bir çok kadro ve pozisyon için çeşitli il ve ilçelerden personel, işçi alımı yapacak. Yoğun ilgi gören ilan için merak edilen, zihinleri meşgul eden gündem olan tüm soruları sizler için detaylandırdık.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI CANLI KURA ÇEKİMİ!

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI İŞÇİ (PERSONEL) ALIMI KURA ÇEKİMİ!

-İŞKUR Türkiye İş Kurumu aracılığıyla iletilen listede yer alan adayların kura çekimi 26/04/2021 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Konferans Salonunda (ANKARA) noter huzurunda gerçekleştirilecek olup, belirtilen tarihte değişiklik olması halinde Bakanlığımız internet sitesinde (www.uab.gov.tr) kura tarihine ilişkin duyuru yapılacaktır.

-Son dönemde sıkıntılı günler yaşadığımız COVİD-19 salgını tedbirleri kapsamında kura çekimine katılımcı alınmayacak olup, noter kura çekimi Bakanlığımız https://youtube.com/c/TCUlaştırmaveAltyapıBakanlığı youtube kanalından canlı yayınlanacak ve kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına alınacaktır.

- İŞKUR Türkiye İş Kurumu üzerinden gönderilen listede yer alan adaylar arasından kura çekimi ile açık iş sayısının her il ve unvan için 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

- Kura çekimi sonrasında açıklanan asıl ve yedek aday listesi ile listede ismi geçen adayların hangi belgeleri hazırlayacağı, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri ile belge tesliminden sonra yapılacak sözlü sınava ilişkin bilgiler Bakanlığımız internet sitesinde (www.uab.gov.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) ALIMI BAŞVURU TARİHİ!

Bir çok vatandaş için önem arzeden ilanda başvurular 5 Nisan (bugün) itibariyle başlamış olup, başvurular İŞKUR üzerinden 09 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. Başvurular online olarak yapılacaktır.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI!

*Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

*Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

*Halihazırda affa uğramış olsa dahi Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

*Başvuruda bulunacak erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

* Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılanlar veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olmamak,

*Başvurunun son günü itibarıyla nitelik ve koşullar tablosunda belirtilen bölümlerden mezun olmak ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımak,

*Şuanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı merkez ve taşra birimlerinde sürekli işçi kadrosunda bulunmamak,

*Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak, koşulu aranır.

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