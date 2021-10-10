Kovid19'a yakalanan Montero geri dönüyor

Kovid19'a yakalanan Beşiktaş'ın genç İspanyol stoperi Montero'nun karantina süreci sona eriyor.

FUTBOL 10.10.2021 - 10:53 10.10.2021 - 10:55
Kovid19'a yakalanan Montero geri dönüyor
Josef de Souza'ya sürpriz talip

Josef de Souza'ya sürpriz talip

Sezonun geride kalan bölümünde sakatlıklardan dolayı kadro kurmakta güçlük çeken Beşiktaş'ta takıma dönüşler devam ediyor.

Son olarak Koronavirüs testi pozitif çıkan Francisco Montero, karantina sürecinin tamamlanmasının ardından Nevzat Demir Tesisleri'nde bireysel çalışmalara başladı.

İspanyol yıldızın yarın takıma katılacağı belirtildi.

#Montero #Beşiktaş
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