Koskoca 11 yıl sonra ilk kez penaltı verdiler

Galatasaray, Beşiktaş karşısında 11. dakikada Ryan Babel'i golüyle 1-0 öne geçti. 38. dakikada Beşiktaş, Babel'in Atiba'ya ceza sahası içinde yaptığı hareketin ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Rachid Ghezzal, topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1 yaptı.

Bu sezon Beşiktaş'ın en önemli isimlerinden biri olan Cezayirli, Kasım 2010'da ağları havalandırdan Guti'den bu yana Galatasaray deplasmanında penaltı golü atan ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu.