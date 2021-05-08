Koskoca 11 yıl sonra ilk kez penaltı verdiler

Beşiktaş'ı Galatasaray deplasmanında 1-1'lik eşitliği getiren golü atan Rachid Ghezzal, 11 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.

FUTBOL 08.05.2021 - 23:43 08.05.2021 - 23:43 Kartal Bakışı
Koskoca 11 yıl sonra ilk kez penaltı verdiler
Allah'ın izniyle inşallah bunu başarabiliriz

Allah'ın izniyle inşallah bunu başarabiliriz

Galatasaray, Beşiktaş karşısında 11. dakikada Ryan Babel'i golüyle 1-0 öne geçti. 38. dakikada Beşiktaş, Babel'in Atiba'ya ceza sahası içinde yaptığı hareketin ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Rachid Ghezzal, topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1 yaptı.

Bu sezon Beşiktaş'ın en önemli isimlerinden biri olan Cezayirli, Kasım 2010'da ağları havalandırdan Guti'den bu yana Galatasaray deplasmanında penaltı golü atan ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu.

#Ghezzal #Beşiktaş #Galatasaray
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
  • İlgili Başlık
Takım O Av P
  Şamp. Ligi   UEFA   Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.