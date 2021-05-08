Koskoca 11 yıl sonra ilk kez penaltı verdiler
Beşiktaş'ı Galatasaray deplasmanında 1-1'lik eşitliği getiren golü atan Rachid Ghezzal, 11 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.
FUTBOL 08.05.2021 - 23:43 08.05.2021 - 23:43 Kartal Bakışı
Galatasaray, Beşiktaş karşısında 11. dakikada Ryan Babel'i golüyle 1-0 öne geçti. 38. dakikada Beşiktaş, Babel'in Atiba'ya ceza sahası içinde yaptığı hareketin ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Rachid Ghezzal, topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1 yaptı.
Bu sezon Beşiktaş'ın en önemli isimlerinden biri olan Cezayirli, Kasım 2010'da ağları havalandırdan Guti'den bu yana Galatasaray deplasmanında penaltı golü atan ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu.
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