Orta sahaya düşünülen Göztepeli Soner’i ikna edemeyen Konyaspor daha flaş bir ismin peşinde... Yeşil-Beyazlılar, Beşiktaş ’ta istediği kadar şans bulamayan Salih Uçan’ı takıma kazandırmak için görüşmelere başladı. İç Anadolu ekibi, transferi kiralık olarak gerçekleştirmek istiyor.

Konyaspor yönetimi bu konuda Beşiktaş’la kurulan ilk temastan olumlu yanıt aldı. Konyaspor’un Beşiktaş’a kiralama bedeli önerdiği kaydedilirken, transferde son sözü Salih’in söyleyeceği bildirildi.

Birçok Anadolu takımından teklif alan Salih’in sezonu Beşiktaş’ta tamamlamak istediği konuşuluyor. Konyaspor’da teknik direktör İlhan Palut’un da Salih’i takımında görmeyi çok istediği ve bizzat oyuncuyla görüşeceği belirtildi. (FANATİK)