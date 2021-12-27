Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Konyaspor-Beşiktaş maçı öncesi Konya'da endişe veren görüntüler ortaya çıktı.

Maç öncesi Konya'da hissedilen sıcaklık 1 dereceye kadar düştü. Soğuk ve karın yanında sisin bastırmasıyla da görüş mesafesi düştü. Stadyum çevresinde yoğun sis ve karın olduğu görüntülendi.

Soğuk ve kar bir yana, stadyum içinde de görüş mesafesinin düşük olması maçın oynanıp oynanmayacağı endişelerini de beraberinde getirdi. Saatler ilerledikçe sisin artması da Konyaspor-Beşiktaş maçı öncesinde endişe yarattı.