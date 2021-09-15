Kobel: Atmosfer gerçekten çok ihtişamlı

Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Borussia Dortmund 2-1'lik skorla kazandı.

Alman ekibinin file bekçisi Gregor Kobel maçın ardından şu açıklamayı yaptı;

"Beşiktaş'ta atmosfer gerçekten çok ihtişamlı. İlk başta çok zorlandık. Kulaklarımız çınladı. Beşiktaş, ilk 20 dakika iyi oynadı. 20. dakikadan sonra biz devraldık. Maçın hakimiyeti 20'den sonra bize geçti." (SPORX)