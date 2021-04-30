Kırmızı Oda Şehrazat kim? Kırmızı Oda Şehrazat gerçek adı ne, kaç yaşında?

Tv8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisi, dinamik işleyişi, değişen oyuncu kadrosu ve hikayeleriyle, izleyicilerin ilgisini sürekli yüksek tutmayı başarıyor.

Dizi hikayesinde yeni karakterleri, Doktor Manolya'nın yeni hastaları olarak görüyoruz. Hikayelerini izlediğimiz Kırmızı Oda dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından esinlenerek hazırlanıyor.

Dizinin son hikayelerinden birisi de Vahit'e ait. Kırmızı Oda yeni bölümlere, kanun sanatçısı Şehrazat ile Vahit'in hikayesi damga vuracak. Peki Kırmızı Oda Şehrazat kimdir, Kırmızı Oda Şehrazat'ı kim oynuyor?

Kırmızı Oda Şehrazat'ı Kim Oynuyor, Gerçek Adı Ne?

Kırmızı Oda'da Şehrazat karakterini Elif Aksu oynuyor.

İşte Kırmızı Oda Şehrazat rolünde izlediğimiz Elif Aksu'ya ait bilgiler.

Kırmızı Oda Şehrazat, Elif Aksu Kimdir?

1992 yılında Avusturya’da doğmuştur. Avusturya da mankenlik yapmaktadır. Viyana’da Londra’da ve Tokyo’da uluslararası düzeyde mankenlik ve modellik yapmaktadır. Dünyaca ünlü birçok dergide ve defilede boy göstermiştir. Kırmızı Oda ile ilk kez bir dizide rol almaktadır.

Kırmızı Oda Şehrazat, Elif Aksu Kaç Yaşında?

Oyuncunun yaşı 28'dir.