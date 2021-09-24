Kırmızı Oda Rezzan Hikayesi! Kırmızı Oda Nihal Yalçın Kim, boyu, kilosu...

Kırmızı Oda yeni bölümleriyle ekranlardaki serüvenini devam ettiriyor. Her yeni bölüme oyuncu kadrosunu güçlendirerek devam eden dizide, Rezzan karakteri ilginç hikayesiyle dikkkatleri üzerine çekti. Diziye yeni bir soluk getiren başarılı oyuncu Nihal Yalçın, canlandırdığı karakter ismi olarak Rezzan hakkında merak edilenler haber içeriğimizde.

Kırmızı Oda Rezzan kim?

Merak edilen Rezzan karakterinin hikayesi, yaşadıkları hakkında diziseverler tarafından çeşitli görüşler ileri sürülmekte. Madalyonun İçi isimli kitapta "Cinini Çıkardım" bölümünün Rezzan'ın hikayesi olduğu sosyal medyada gündeme getirildi. Kırmızı Oda Rezzan hikayesi; Rezzan'ın "Böyle ortalıkta olmaz, olmaz, olmaz. Her yerde gözü var onun. Yüzlerce gözü var. Cinini çıkardım, o zaman kızdı, çok kızdı. Asacaklar beni. Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde yargılayacaklarmış. Bana dokunmayın, sakın dokunmayın, sonra size de kızar! Benim yüzümden babamı da asacaklar. Dokunma diyorum, anlamıyor.'' dediği anlar dikkat çekti. Rezzan, Doktor Hanım ile konuşurken, ''Sonra ne oldu biliyor musunuz? Cafer benim cep telefonlarımı dinliyormuş. Kimse inanmadı bana, herkese anlattığıma çok kızdı. Benim yataktaki görüntülerimi filme aldı ve iş yerindeki herkese izletti. Benim telefonumu kamera olarak kullandı. Herkes gördü. Herkes her yerimi gördü.'' cümlelerini de belirtti. Rezzan'ın hikayesi sonraki bölümlerde netleşecek.

Nihal Yalçın kim? Nihal Yalçın kaç yaşında!

Yeni sezonda Kırmızı Oda dizisinde Rezzan karakterine hayat veren Nihal Yalçın 40 yaşındadır. 29 Mart 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Nihal Yalçın'ın ailesi Alevi ve Zaza kökenli. 5 çocuklu bir ailede dünyaya gelen Nihal Yalçın'ın bir erkek ve üç kız kardeşi var.

Nihal Yalçın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde tamamladı. 29 Mayıs 2012 tarihine kadar Kurusıkı isimli bir doğaçlama gösterisi sergiledi. Fakat tiyatroyu bir süre önce bıraktı.

2005 yılında Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? adlı filmde 'Zeyno Bacı' karakteri ile beyaz perdeye adım atan Nihal Yalçın, 2009'da Ay Lav Yu adlı filmde 'Rukiye' karakterini canlandırdı. Canlandırdığı karakterlerle her zaman fark yaratan Nihal Yalçın Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda "Meryem" rolünde izleyicinin karşısına çıktı.

Son olarak Jale Atabey'in yönettiği ve Gülse Birsel'in kaleminden çıkan Yalan Dünya adlı dizide başrol oyuncularından biri olan 'Açılay' karakterini 2 sezon boyunca canlandırdı.

Nihal Yalçın boy, Nihal Yalçın kilo!

Kırmızı Oda dizisinde muhteşem oyunculuğuyla dikkat çeken başarılı oyuncunun Boyu 1.68 ve Kilodu 55'dir.