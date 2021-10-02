Kırmızı kart gören Sergen Yalçın kaç maç ceza alacak?

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor 'u konuk eden Beşiktaş 'ta teknik patron Sergen Yalçın, karşılaşmanın 43. dakikasında direkt kırmızı kart gördü.

2 hafta sonra oynanacak Beşiktaş- Galatasaray derbisi öncesi Siyah Beyazlı ekip taraftarları ve futbolseverler, Teknik direktör kırmızı kart görürse ne olur, kaç maç ceza alır? sorularına yanıt aramaya başladı.

Teknik direktör kırmızı kart görürse ne olur, kaç maç ceza alır?

Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Talimatı 94. Maddesi'ne göre; Sergen Yalçın, en az 1 maç takımın başında olamayacak. Konu ile ilgili TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan ifadeler şu şekilde:

''Resmi müsabakalarda, oyun disiplinini bozan veya cezai nitelikteki fiili nedeniyle, oyun alanından çıkarılan futbolcu ve diğer görevliler, Disiplin Kurulu tarafından daha ağır bir ceza verilmediği takdirde o müsabakayı takip eden ilk resmi müsabakada oynayamaz veya görev alamaz.'' (FANATİK)