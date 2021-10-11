Milli ara öncesi sakatlıklarla birlikte gelen önemli eksiklerle inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş'ta karamsar bir durum yok.

Asbaşkan Emre Kocadağ, yaptığı konuşmada yeniden çıkışa geçeceklerini ifade etti.

Kocadağ, “Son yıllarda benzerine zor rastlayacağımız bir durum yaşadık. Birçok futbolcumuz sakatlandı ve hastalandı tam kadro olmakta zorlandık. Geçen sezonun ilk bölümünde de kayıplarımız olmuştu ama sonunda şampiyon olduk. Kimsenin şüphesi olmasın, yine yaparız” dedi.

''Daha pes etmedik''

Teknik Direktör Sergen Yalçın ile sürekli irtibat halinde olduklarını belirten Kocadağ, “Hocamızın sakatların iyileşmesiyle yüzü gülüyor.

Başakşehir maçıyla birlikte birçok önemli isim dönecek. Üst üste galibiyetlerle zirveye yeniden oturacağız” diye konuştu.

Siyah-beyazlı yönetici, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste oynanacak Sporting maçlarını da kazanarak son karşılaşmaya kadar gruptan çıkma şanslarını zorlayacaklarını sözlerine ekledi.

(SÖZCÜ)