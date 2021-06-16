Kevin N'Koudou'ya Yunanistan'dan talip var
Beşiktaş'ın Fransız kanat oyuncusu Kevin N'Koudou'ya, Yunan ligi ekiplerinden Olympiakos talip oldu.
FUTBOL 16.06.2021 - 09:59 16.06.2021 - 10:01 Kartal Bakışı
Geçtiğimiz sezon çıktığı 32 lig karşılaşmasında 8 kez rakip fileleri havalandıran, 4 de gol pası veren Kevin N'Koudou'ya, Yunanistan ekiplerinden Olympiakos talip oldu.
Yunan basınında çıkan haberlere göre Kırmızı-Beyazlı ekibin, Fransız kanat oyuncusunu kadrosuna katmayı çok istediği belirtildi. Ancak Beşiktaş Yönetimi'nin ise 2.5-3 milyon Euro bandı arasında bir bonservis bedeli beklediği öğrenildi. (FANATİK)
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