Beşiktaş oynadığı son 13 maçın 9'unu kaybetti. Son olarak Süper Lig'de Alanyaspor'a yenilen siyah-beyazlılar 20 puanda kaldı.

Maçın ardından Georges-Kevin N'koudou, beIN SPORTS'a değerlendirmelerde bulundu.

Mağlubiyet için üzgün olduklarını belirten Fransız oyuncu şu sözleri sarf etti;

"Ne söyleyebilirim? Bilmiyorum. Futbolda böyle şeyler oluyor. Futbolda iyi şeyler, kötü şeyler oluyor. Başımızı dik tutmamız lazım. Bu sezon ne oluyor bilmiyorum. Gün be gün çalışıp daha iyi şeyler yapmamız lazım."

"Konsantrasyon eksikliği mi yaşıyorsunuz?" sorusuna 26 yaşındaki oyuncu şöyle cevap verdi;

"Bir şey diyemem ama konsantrasyon sorunu mu bilemiyorum. Ben futbolcuyum, elimden geleni sahada yapmaya çalışıyorum."

ERSİN DESTANOĞLU: GEÇEN SENEDEN DAHA FAZLASINI YAPMALIYIZ

Geçen sene de böyle bir durumla karşılaştıklarını söyleyen Ersin Destanoğlu şunları söyled;

"Ancak takım ruhunu bir arada tutarak şampiyon olduk. Geçen sene yaptıklarımızdan daha fazlasını yapmalıyız. Kendi içimizde konuşarak halledeceğiz."

Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Ajax maçını da değerlendiren genç kaleci,

"Zor bir maç. Başımız dik bir şekilde sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız."

ifadelerini kullandı. (NTV SPOR)