Beşiktaş'ta 9 sezon başkanlık yapan Fikret Orman için kesin ihraç talebiyle disipline sevki için dilekçe verildi.

Fikret Orman'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi yönünde verilen önerge, genel kurul üyeleri tarafından oy çokluğu ile kabul edildi.

Orman’ın Beşiktaş kulübü üyeliğinden kesin ihraç talebi için verilen önerge kabul edildi. Fikret Orman hakkındaki kararı kulübün disiplin kurulu verecek.

Beşiktaş'ın bugün gerçekleştirilen idari ve mali genel kurulunda, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen eski başkan Fikret Orman basın toplantısı düzenleyecek.

Orman kanadından yapılan açıklamada, "2019 yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul toplantısı öncesi, son dakika eksik ve cımbızlanarak açıklanan KPMG raporu ve gündem konularını değerlendirmek üzere Sayın Fikret Orman ve Yönetim Kurulu üyeleri basın toplantısı düzenleyecek" denildi. Toplantı, 17:30'da başlayacak.