Siyah-beyazlılarda tedavileri süren Oğuzhan Özyakup, Josef de Souza, Valentin Rosier, Kevin N'Koudou ve Mert Günok ile kart cezalısı Miralem Pjanic maç kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş karşılaşmaya Ersin, Kerem, Welinton, Vida, Rıdvan, Necip, Atiba, Ghezzal, Alex, Larin ve Batshuayi 11'iyle çıktı.

Kerem Kalafat kariyerindek ilk Süper Lig maçına Yeni Adana Stadyumu'nun çimlerinde çıktı. 20 yaşındaki futbolcu, 31. dakikada Alex Teixeira'nın kaydettiği golün asistini yaptı.

Beşiktaş alt yapısından yetişen Kerem Kalafat, geçen sezonu kiralık olarak Uşak Spor'da geçirmişti. (NTV SPOR)