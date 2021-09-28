Kenan Karaman'ın golü hakeme takıldı

Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil eden tek takım olan Beşiktaş, C Grubu’nda ikinci maçına Ajax karşısında çıktı.

FUTBOL 28.09.2021 - 21:13 28.09.2021 - 21:17 Kartal Bakışı
Kenan Karaman'ın golü hakeme takıldı
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Grubun ilk maçında Borussia Dortmund’a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, sakatlıklarla boğuştuğu dönemde Hollanda deplasmanına çıktı.

62. dakikada Beşiktaş'ın Kenan Karaman ile bulduğu gol, faul gerekçesiyle iptal edildi.

Defansın arasına giren ve 2 rakip oyuncuya rağmen topu almayı başaran Kenan Karaman topu ağlara gönderdi ancak Fransız hakem golü geçerli sayılmadı ve Ajas lehine faul verdi. Bu karar sosyal medyada büyük tepki topladı.

#Beşiktaş #Ajax #Kenan #hakem
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