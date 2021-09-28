Kenan Karaman'ın golü hakeme takıldı

Grubun ilk maçında Borussia Dortmund’a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, sakatlıklarla boğuştuğu dönemde Hollanda deplasmanına çıktı.

62. dakikada Beşiktaş'ın Kenan Karaman ile bulduğu gol, faul gerekçesiyle iptal edildi.

Defansın arasına giren ve 2 rakip oyuncuya rağmen topu almayı başaran Kenan Karaman topu ağlara gönderdi ancak Fransız hakem golü geçerli sayılmadı ve Ajas lehine faul verdi. Bu karar sosyal medyada büyük tepki topladı.