Beşiktaş'ın Gedson Fernandes'i Çaşkur Rizespor'a gönderirken masaya Kenan Karaman'ın da isminin de geldiği ortaya çıktı. Golcü problemi yaşayan Rizespor cephesinin, siyah beyazlı kurmaylara Kenan Karaman'ın durumunu sorduğu ve kiralamak istediklerini aktardı.

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncuya ihtiyaçları olduğunu aktardığı belirtildi. Bunun üzerine transferin olgunlaşmadan kapandığı aktarıldı. Ancak Rize ekibinin sezon sonunda resmi teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalabileceği ayrıca ifade edildi. (FOTOMAÇ)