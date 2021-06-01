Kenan Karaman transferinde önemli gelişme! Menajeri geliyor...

Beşiktaş transfer listesinde uzunca bir süredir yer alan Kenan Karaman ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Oyuncunun menajeri görüşme için İstanbul'a geliyor.

GÜNDEM 01.06.2021 - 11:19 01.06.2021 - 11:23 Kartal Bakışı
Kenan Karaman transferinde önemli gelişme! Menajeri geliyor...

Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Kenan Karaman'a imza attırmak isteyen Beşiktaş, yapılan görüşmelerde aradaki farkı 400 bin Euro'ya kadar indirmişti.

Sabah gazetesi spor muhabiri Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; Tecrübeli futbolcunun talebi 1.2 milyon Euro olurken, oyuncunun menajeri bu hafta içi İstanbul'a gelecek ve yüz yüze görüşme gerçekleştirilecek.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, milli futbolcunun transferiyle ilgili yöneticilerine Türk Lirası üzerinden sözleşme talimatı verdiği kaydedildi.

Beşiktaş'tan Euro üzerinden sözleşme talep edilirken Çebi'nin, "Türk pasaportu taşıyan hiçbir futbolcuya Euro üzerinden sözleşme yapmayın. Ödememiz Türk Lirası olsun" ifadelerini kullandı.

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#kenan karaman #Beşiktaş
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