Kenan Karaman transferinde kafa karışıklığı
27 yaşındaki Kenan Karaman'ın Avrupa Futbol Şampiyonası’nda sergilediği performans kafaları karıştırdı.
FUTBOL 23.06.2021 - 10:08 23.06.2021 - 10:10 Kartal Bakışı
Almanya 2. Lig ekibi Fortuna Düsseldorf’la sözleşmesinin sona ermesinin ardından Siyah Beyazlılar’ın gündemine gelen Kenan Karaman’la ön anlaşma yapılmıştı.
Ancak 27 yaşındaki futbolcunun Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli formayla sergilediği performans, yönetimin kafasını karıştırdı. Siyah Beyazlılar, tecrübeli oyuncuyla ilgili olarak transfer kararını yeniden değerlendirmeye aldı. (FANATİK)
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