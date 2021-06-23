Kenan Karaman transferinde kafa karışıklığı

Almanya 2. Lig ekibi Fortuna Düsseldorf’la sözleşmesinin sona ermesinin ardından Siyah Beyazlılar’ın gündemine gelen Kenan Karaman’la ön anlaşma yapılmıştı.

Ancak 27 yaşındaki futbolcunun Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli formayla sergilediği performans, yönetimin kafasını karıştırdı. Siyah Beyazlılar, tecrübeli oyuncuyla ilgili olarak transfer kararını yeniden değerlendirmeye aldı. (FANATİK)