Kenan Karaman transferinde kafa karışıklığı

27 yaşındaki Kenan Karaman'ın Avrupa Futbol Şampiyonası’nda sergilediği performans kafaları karıştırdı.

FUTBOL 23.06.2021 - 10:08 23.06.2021 - 10:10 Kartal Bakışı
Kenan Karaman transferinde kafa karışıklığı
Euro 2020'ye büyük hayal kırıklığı ile veda ediyoruz

Euro 2020'ye büyük hayal kırıklığı ile veda ediyoruz

Almanya 2. Lig ekibi Fortuna Düsseldorf’la sözleşmesinin sona ermesinin ardından Siyah Beyazlılar’ın gündemine gelen Kenan Karaman’la ön anlaşma yapılmıştı.

Ancak 27 yaşındaki futbolcunun Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli formayla sergilediği performans, yönetimin kafasını karıştırdı. Siyah Beyazlılar, tecrübeli oyuncuyla ilgili olarak transfer kararını yeniden değerlendirmeye aldı. (FANATİK)

#kenan karaman #Avrupa Futbol Şampiyonası #Beşiktaş
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