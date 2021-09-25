Kayserispor'dan Beşiktaş'a sürpriz transfer

Yukatel Kayserispor U19 takımında forma giyen Hayrullah Erkip Beşiktaş'a transfer oldu.

Daha önce Doğan Alemdar ve Emre Demir gibi genç oyuncuları başka takımlara transfer olan Kayserispor üçüncü genç futbolcusunu da başka takıma göndermiş oldu.

Hayrullah Erkip, "9 senedir formasını giydiğim Kayserispor’dan ayrılmış bulunmaktayım. Üzerimde emeği olan Kayserispor camiasına sonsuz teşekkür ederim. Benim için yeni bir hedef, yeni takım, yeni heyecan, yeni bir kariyer başlangıcı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın" ifadeleri ile eski takımına veda etti. (MİLLİYET)