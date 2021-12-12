Beşiktaş, Süper Lig 'in 16. haftasında Kayserispor'u ağırlıyor. Ardı ardına mağlubiyetler sonrasında Sergen Yalçın ile yolların ayrıldığı Siyah Beyazlılarda yeni bir sayfa açılmak isteniyor.
Kayserispor maçında Önder Karaveli takımın başında sahaya çıkan isim oldu.
Tribünleri dolduran Beşiktaşlı taraftarlar maç öncesinde ısınmak için sahaya çıkan futbolcuları tribünlere çağırıp destek verirken, geçen sezonun şampiyon hocası Sergen Yalçın'ı da unutmadı.
Tirbünlerdeki Beşiktaş taraftarı, perşembe günü görevden ayrılan Teknik Direktör Sergen Yalçınlehine tezahüratta bulundu.