Kayserispor başkanından Mensah açıklaması

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Ganalı orta saha oyuncusu Mensah, Kayserispor'a geri döndü. Kayserispor başkanı Berna Gözbaşı, oyuncunun geleceğine dair konuştu.

FUTBOL 24.05.2021 - 18:14 24.05.2021 - 18:18 Kartal Bakışı
Kayserispor başkanından Mensah açıklaması

Sezon başında Beşiktaş'a kiralanan Kayserispor'un başarılı oyuncusu Bernard Mensah, Hes Kablo Kayserispor'a geri döndü. Başkan Berna Gözbaşı Mensah ile ilgili mesaj verdi.

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Mensah'ın Kayserispor'un oyuncusu olduğunu anımsatan Gözbaşı, teklifleri de değerlendireceklerini söyledi.

"Gelecek teklifleri değerlendireceğiz"

Mensah'ın transferi konusunda açık kapı bırakan Başkan Gözbaşı, "Mensah Kayserispor'un oyuncusudur. Yeni sezondaki durumu netlik kazanacak. Elbette futbolcumuza gelecek teklifleri değerlendireceğiz. Yeni sezonda yapacağımız hesaplar çok farklı ve güzel olacak" dedi. (SPORX)

#mensah #Beşiktaş #Kayserispor
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