Kasımpaşa mağlubiyetinde öne çıkan beş faktör
Beşiktaş, Kasımpaşa'ya takılınca geriden gelen rakipleri ile puan farkını açma şansını tepti. Alınan mağlubiyette bazı unsurlar ön plana çıktı.
Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'ya yenilen Beşiktaş'ta mağlubiyetin şifreleri...
Beşiktaş camiasında Kasımpaşa yenilgisinin nedenleri ile ilgili yapılan değerlendirmelerde 5 unsur öne çıktı:
1- Karşılaşmaya hakem Halil Umut Meler’in atanması tüm takımı olumsuz etkiledi. Hakem polemiği gereğinden fazla uzatıldı.
2- Aboubakar, Ghezzal, Mensah ve Cenk’in olmayışı zaten dar bir kadroyla mücadele eden Sergen yalçın’ın elini kolunu bağladı.
3- Asların yokluğunda forma şansı bulan oyuncuların hiçbiri bekleneni veremedi. Özellikle orta saha ve forvet çok yetersiz kaldı.
4- Kasımpaşa yönetimi ekstra prim verip takımı motive ederken, Beşiktaş 3 puanı çantada keklik görmenin faturasını ödedi.
5- Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında 5 puan kaybedilmesi, stres yönetimi konusunda ekstra çaba gösterilmesi gerektiğini ortaya koydu. (HÜRRİYET)
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