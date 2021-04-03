Kasımpaşa Beşiktaş Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Kasımpaşa Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda?

Lider Beşiktaş, Süper Ligin 32. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Aboubakar ve Ghezzal gibi önemli eksiklerle sahaya çıkacak Kara Kartal mutlak 3 puan çıkarmak istiyor. Peki Kasımpaşa Beşiktaş maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Ligde son olarak Fenerbahçe ile Vodafone Park'ta karşılaşan ve 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 64 puanla bir maç eksiğine rağmen 3 puan farkla lider durumda bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin ve Josef de Souza, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde 33. haftada oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek. Milli maç arasında Fuat Çapa ile yollarını ayıran Kasımpaşa Şenol Can ile devam ediyor. Kasımpaşa ise 31 puanla 15. sırada...

Kasımpaşa Beşiktaş Maçı Hangi Gün, Saat Kaçta?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki 4 Nisan Pazar oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Kasımpaşa Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda?

Halil Umut Meler'in yöneteceği maçın beIN SPORTS 1 canlı yayınlayacak.