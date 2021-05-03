Kartal'ın tek rakibi Bayern Münih

Beşiktaş hücum performansıyla Avrupa devlerini solladı. Siyah Beyazlı takımı 5 büyük ligden tek takım geçebildi.

GÜNDEM 03.05.2021 - 12:09 03.05.2021 - 12:09 Kartal Bakışı
Kartal'ın tek rakibi Bayern Münih

Beşiktaş'ı gol anlamında geçebilen tek takım Alman devi Bayern Münih; o da tek golle! 86 gollü Bayern, Avrupa'daki 5 büyük ligin en çok gol atan takımı.

Bu iki takımı, PSG (Fransa-79), Atalanta (İtalya-78), Barcelona (İspanya-77) ve Manchester City (İngiltere-71) takip ediyor.

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Bireysel anlamda ise Avrupa'nın 5 büyük liginin asist kralı yine Bayern Münih'ten Thomas Müller. Müller ligde yaptığı 18 asistle asist kralı. Alman yıldızı takip eden isimse Beşiktaş'tan Ghezzal. Cezayirli oyuncu 17 asistle ikinci sırada. 

#Beşiktaş #Gol #Bayern
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