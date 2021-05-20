Kartal'ın kapısından dönmüştü! Beşiktaş'tan Gökdeniz Bayrakdar atağı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için Gökdeniz Bayrakdar iddiası ortaya atıldı. Erdal Torunoğulları'nın transferi bitirmek için çalıştığı yazıldı.

GÜNDEM 20.05.2021 - 15:00 20.05.2021 - 15:06 Kartal Bakışı
Kartal'ın kapısından dönmüştü! Beşiktaş'tan Gökdeniz Bayrakdar atağı
Erdal Torunoğulları'ndan Aboubakar, Ghezzal ve Sergen Yalçın sözleri

Erdal Torunoğulları'ndan Aboubakar, Ghezzal ve Sergen Yalçın sözleri

Sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş transferde düğmeye bastı. Siyah-Beyazlı takım Antalyaspor forması giyen 19 yaşındaki forvet Gökdeniz Bayrakdar'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Erdal Torunoğulları ilgileniyor

Geçen sezon Kocaelispor'da forma giydiği dönemde de Beşiktaş golcü oyuncuyla ilgilenmiş ancak oyuncu ve kulübünün tercihi Antalyaspor olmuştu. Fanatik gazetesinden Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre; Siyah-Beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları'nın bu tranfserle bizzat ilgilendiği ve bu transfer döneminde bitirmeye hazırlandığı gelen haberler arasında.

İlk sezonunda şov yaptı

Antalyaspor formasıyla bu sezon 37 maça çıkan 19 yaşındaki golcü oyucu 8 gol atma başarısı gösterdi. Gökdeniz Bayrakdar'ın kulübü Antalyaspor ile 2025 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. (FANATİK)

#Beşiktaş #gökdeniz bayrakdar #Transfer
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