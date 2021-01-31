Kartal’dan müthiş seri

Beşiktaş ile Trabzonspor bugün Vodafone Park’ta kozlarını paylaşacak.

FUTBOL 31.01.2021 - 11:10 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Kartal’dan müthiş seri
Rıdvan Yılmaz: Bu hisler tarif edilmez

Rıdvan Yılmaz: Bu hisler tarif edilmez

Beşiktaş, Süper Lig’de oynadığı son 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda rakip fileleri 26 kez havalandıran siyah-beyazlı takım kalesinde sadece 4 gol gördü. Kartal evinde çıktığı son 8 lig maçını kazanmayı da başardı.

Sarı tehlike

Kartal’da Vida, Mensah ve Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde 23. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. (Milliyet)

#Beşiktaş #Trabzonspor
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