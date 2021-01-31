Kartal’dan müthiş seri
Beşiktaş ile Trabzonspor bugün Vodafone Park’ta kozlarını paylaşacak.
FUTBOL 31.01.2021 - 11:10 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş, Süper Lig’de oynadığı son 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda rakip fileleri 26 kez havalandıran siyah-beyazlı takım kalesinde sadece 4 gol gördü. Kartal evinde çıktığı son 8 lig maçını kazanmayı da başardı.
Sarı tehlike
Kartal’da Vida, Mensah ve Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde 23. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. (Milliyet)
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi UEFA Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P